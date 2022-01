Sgarbi su Berlusconi al Quirinale: “Operazione scoiattolo terminata, fossi in lui sceglierei un altro nome”. E sul Colle: “Per il Cavaliere meglio Mattarella di Draghi” (Di martedì 18 gennaio 2022) «Se oggi ho ripreso a fare le telefonate per Berlusconi? No, lui è rimasto a Milano credo che questa pausa dipenda dal fatto che starà pensando se c'è una via di uscita onorevole. La campagna del 'Fatto' e di altri e la sua incapacità di prendere ... sul sito. Leggi su lastampa (Di martedì 18 gennaio 2022) «Se oggi ho ripreso a fare le telefonate per? No, lui è rimasto a Milano credo che questa pausa dipenda dal fatto che starà pensando se c'è una via di uscita onorevole. La campagna del 'Fatto' e di altri e la sua incapacità di prendere ... sul sito.

Advertising

matteorenzi : Non ho la doppia morale di certa sinistra: era ridicolo che Ciampolillo fosse chiamato da Conte per sostenere il go… - Agenzia_Ansa : 'Berlusconi triste, l'operazione si è fermata'. Lo racconta Vittorio Sgarbi, che in queste settimane ha aiutato il… - Corriere : Quirinale, Sgarbi: «Berlusconi è triste, l'operazione si è fermata. Fossi lui cercherei altro nome» - vatenacttencass : Quirinale, stop all' 'operazione scoiattolo'. Sgarbi: 'Berlusconi triste, sta meditando una via d'uscita onorevole'… - Newsinunclick : Quirinale, Tajani: “Sgarbi parla a titolo personale, sarà Berlusconi a sciogliere la riserva” -