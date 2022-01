Sette partite in un mese, la Todis Salerno ‘92 attesa da un tour de force (Di martedì 18 gennaio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Una lunga sosta e poi il nuovo tour de force. La Todis Salerno ’92 è ormai abituata ad alternare periodi con ritmi agonistici forsennati ad altri di stop delle attività a causa del Covid. Da due anni la compagine di coach Aldo Russo – entrato oggi negli “anta” con gli auguri di tutta la squadra e la dirigenza – è alle prese con lo “spezzatino”: nel mese di dicembre, dimostrando di saper soffrire, non ha accusato in termini di risultati ed è rimasta imbattuta. Otto gare giocate, tutte vinte, 16 punti in classifica. La squadra di patron Angela Somma è in vetta a braccetto con Battipaglia, che ha però una gara in più. Sta per terminare il periodo di sospensione imposto dalla Fip al campionato, dopo l’impennata dell’emergenza sanitaria a cavallo tra ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 18 gennaio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– Una lunga sosta e poi il nuovode. La’92 è ormai abituata ad alternare periodi con ritmi agonistici forsennati ad altri di stop delle attività a causa del Covid. Da due anni la compagine di coach Aldo Russo – entrato oggi negli “anta” con gli auguri di tutta la squadra e la dirigenza – è alle prese con lo “spezzatino”: neldi dicembre, dimostrando di saper soffrire, non ha accusato in termini di risultati ed è rimasta imbattuta. Otto gare giocate, tutte vinte, 16 punti in classifica. La squadra di patron Angela Somma è in vetta a braccetto con Battipaglia, che ha però una gara in più. Sta per terminare il periodo di sospensione imposto dalla Fip al campionato, dopo l’impennata dell’emergenza sanitaria a cavallo tra ...

