Picchia la moglie con bastone davanti al figlio | arrestato

Advertising

AntennaSud : Mottola, picchia la moglie davanti alle figlie minorenni: papà in carcere - ivic00633480 : RT @Mary35999509: Succede ad Avezzano, dove un marito violento maltratta e minaccia la moglie italiana da subito dopo le nozze. E senza tre… - Mary35999509 : Succede ad Avezzano, dove un marito violento maltratta e minaccia la moglie italiana da subito dopo le nozze. E sen… - IlTelegrafo : Picchia la moglie davanti al figlioletto - RedazioneLaNews : #Milano Picchiata davanti ai figlioletti e chiusa in casa: donna incastra il marito con le foto dei lividi -

Ultime Notizie dalla rete : Picchia moglie

ANSA Nuova Europa

E' rientrato a casa ubriaco e, senza alcun motivo, ha colpito lacon un bastone da hockey sotto gli occhi del figlio piccolo. E' successo a Bologna, in una casa nel quartiere Savena, dove i carabinieri sono intervenuti e hanno arrestato un uomo di 41 anni. A ...L'uomo, d a circa otto anni, maltrattava fisicamente e psicologicamente, all'interno dell'abitazione familiare, laconvivente. Nello specifico, in diverse occasioni, in evidente stato di ...L’ultimo, ieri pomeriggio. Un uomo, pregiudicato, già in semilibertà per una condanna definitiva sempre per violenza, ha picchiato la moglie all’ottavo mese di gravidanza. L’episodio è accaduto a Mont ...(ANSA) - BOLOGNA, 18 GEN - E' rientrato a casa ubriaco e, senza alcun motivo, ha colpito la moglie con un bastone da hockey sotto gli occhi del figlio piccolo. E' successo a Bologna, in una casa nel q ...