Per i presidi "il sistema scuola ha tenuto, ma il 50% delle classi è in Dad" (Di martedì 18 gennaio 2022) presidi,"La nostra stima è del 50% di classi in Dad. Aspettiamo ora la pubblicazione di dati ufficiali". Lo ha detto il presidente dell'Associazione nazionale presidi, Antonello Giannelli, a Radio 24. "La ripresa della scuola c'è stata - aggiunge Giannelli - e il sistema ha tenuto, ma non avevamo dubbi su questo: questo sta avvenendo grazie all'impegno dei presidi e dei docenti e di tutto il personale. Non ci sono state catastrofi ma c'è un enorme difficoltà gestionale. I presidi si stanno occupando solo della gestione sanitaria, non di tutto il resto".

