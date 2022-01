Pechino 2022: l’app obbligatoria per i partecipanti alle Olimpiadi può favorire una fuga di dati (Di martedì 18 gennaio 2022) l’app che tutti i partecipanti all’Olimpiade di Pechino saranno obbligati a utilizzare presenta difetti di crittografia che potrebbero consentire la fuga di informazioni personali. Questo è ciò che sostiene l’esperto di sicurezza informatica Jeffrey Knockel, autore del rapporto per ‘Citizen Lab’. Un difetto nella crittografia dell’app MY2022 dice Knocke. Questo rapporto è stato trasmesso al Cio, che ha risposto affermando che gli utenti possono disabilitare l’accesso dell’app a parti dei loro telefoni e che le valutazioni di due organizzazioni di sicurezza informatica senza nome “hanno confermato che non ci sono vulnerabilita’ critiche. L’utente ha il controllo su ciò a cui l’app può accedere sul proprio dispositivo”. Il comitato olimpico ha anche ... Leggi su sportface (Di martedì 18 gennaio 2022)che tutti iall’Olimpiade disaranno obbligati a utilizzare presenta difetti di crittografia che potrebbero consentire ladi informazioni personali. Questo è ciò che sostiene l’esperto di sicurezza informatica Jeffrey Knockel, autore del rapporto per ‘Citizen Lab’. Un difetto nella crittografia delMYdice Knocke. Questo rapporto è stato trasmesso al Cio, che ha risposto affermando che gli utenti possono disabilitare l’accesso dela parti dei loro telefoni e che le valutazioni di due organizzazioni di sicurezza informatica senza nome “hanno confermato che non ci sono vulnerabilita’ critiche. L’utente ha il controllo su ciò a cuipuò accedere sul proprio dispositivo”. Il comitato olimpico ha anche ...

Advertising

Eurosport_IT : 24 anni dopo, sarà ancora: 'QUATTRO SOTTO ZERO ' ???? - ilfoglio_it : Intimidazioni, stalking, ricatti: così chi scappa dalla Cina è costretto a tornare. Un report in esclusiva sui “rit… - sportface2016 : #Pechino2022: l’app obbligatoria per i partecipanti alle #Olimpiadi può favorire una fuga di dati - _Luchee_ : RT @ilfoglio_it: Intimidazioni, stalking, ricatti: così chi scappa dalla Cina è costretto a tornare. Un report in esclusiva sui “ritorni in… - riotta : RT @lucialessi: l'Europa ignora a suo rischio i temi militari @riotta 'se la sorte di Taiwan non vi appassiona, ricordate che produce fin… -