Non si ferma all’alt dei carabinieri: l’inseguimento finisce sui social (Di martedì 18 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Si è conclusa con un fuori pista la fuga in macchina di un 20enne privo di patente che non si è fermato a un posto di blocco dei carabinieri ad Agerola (Napoli) dando vita a un inseguimento lungo le strade della cittadina dei Monti Lattari che impazza sui social. Il ragazzo, un 20enne del posto già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale e guida senza patente con recidiva nel biennio. I carabinieri – impegnati in un posto di controllo – hanno intimato l’alt al giovane che si è fermato: ne è nato un inseguimento per le vie cittadine che si è prolungato per alcuni chilometri. La fuga è terminata quando il 20enne ha perso il controllo dell’auto finendo fuori il manto stradale. Fortunatamente il ragazzo sta ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 18 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Si è conclusa con un fuori pista la fuga in macchina di un 20enne privo di patente che non si èto a un posto di blocco deiad Agerola (Napoli) dando vita a un inseguimento lungo le strade della cittadina dei Monti Lattari che impazza sui. Il ragazzo, un 20enne del posto già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale e guida senza patente con recidiva nel biennio. I– impegnati in un posto di controllo – hanno intimato l’alt al giovane che si èto: ne è nato un inseguimento per le vie cittadine che si è prolungato per alcuni chilometri. La fuga è terminata quando il 20enne ha perso il controllo dell’auto finendo fuori il manto stradale. Fortunatamente il ragazzo sta ...

Advertising

raffaellapaita : Scaricate l’app di #RadioLeopolda, la radio dei riformisti che unisce passione e merito! Informazione, politica, te… - sportface2016 : +++#Salernitana, il contagio non si ferma più: altri tre positivi al #COVID19, alle 18 c'è #SalernitanaLazio+++ #SerieA - matteosalvinimi : E ci auguriamo che l’Europa non torni indietro su gas e nucleare di ultima generazione come fonti green e finanziab… - RZALLONE : @capuanogio dilla in modo corretto: non ha cancellato nulla: al fischio il gioco si ferma, quindi l'azione successi… - LinoXgo : @GFI65 Quindi ogni volta che l'arbitro ferma il gioco per un vantaggio non dato, tutti potrebbero chiedere la ripetizione della partita -