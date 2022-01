Lo sciacallaggio di chi diffonde video di 2 anni fa per dare la colpa ai vaccini agli Australian Open

(Di martedì 18 gennaio 2022) È davvero malafede. Sarà stato il caso di Novak Djokovic a scatenare i no-vax di tutto il mondo contro gli, ma il credito che si dà a certe immagini diffuse sui social network in questi giorni resta davvero inspiegabile. Si mostranocon malori di tennisti che si accasciano al suolo e che non sembrano nelle condizioni di giocare. Si diffondono tweet e post in cui si parla di tennisti che sono stati costretti «al ritiro per dolori al petto, durante le fasi di qualificazione, chiaramente tutti vaccinati». Ed è davvero incredibile lo spazio che stanno avendo, per due ordini di motivi: il primo è l’accessibilità alla rete di chi presta fede a questi contenuti (basta una piccola e rapida ricerca su Google per verificare il contesto delle immagini diffuse); il secondo è la memoria corta, visto che queste stesse immagini ...

