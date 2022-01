L’Eredità 18 gennaio 2022, alla ghigliottina Fabio non indovina la parola scelta dagli autori (Di martedì 18 gennaio 2022) Al termine della puntata di martedì 18 gennaio 2022, a presentarsi per il gioco finale del quiz condotto da Flavio Insinna è Fabio. Presentatosi alla ghigliottina con 90.000 euro, è riuscito a difendere 22.500 euro, “salvandosi” da tre dimezzamenti. Il campione s’è quindi trovata con le seguenti cinque parole indizio scelte dagli autori del quiz per indovinare la parola misteriosa di oggi: Terreno Sguardo Capo Routine Felice. Fabio ha scritto la sua parola: Esame, facilmente legabile a Routine – ma abbastanza forzata con la gran parte delle altre parole scelte dagli autori. Ma non è Esame la parola scelta dagli ... Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 18 gennaio 2022) Al termine della puntata di martedì 18, a presentarsi per il gioco finale del quiz condotto da Flavio Insinna è. Presentatosicon 90.000 euro, è riuscito a difendere 22.500 euro, “salvandosi” da tre dimezzamenti. Il campione s’è quindi trovata con le seguenti cinque parole indizio sceltedel quiz perre lamisteriosa di oggi: Terreno Sguardo Capo Routine Felice.ha scritto la sua: Esame, facilmente legabile a Routine – ma abbastanza forzata con la gran parte delle altre parole scelte. Ma non è Esame la...

Advertising

svarioken : ?? Multiplayer, preorder raccolta. ?? Fire Emblem Three Houses Statua Byleth 20 Cm INTELLIGENT , 279,90€. •… - zazoomblog : Video l’Eredità 16 gennaio 2022: Maurizio Rubino - #Video #l’Eredità #gennaio #2022: - Susanna05662273 : RT @ZicaEliana: Buonasera #Ereditiers!????? NOTIZIONA per tutti noi:Venerdì 28 Gennaio in prima serata si gioca con #leredita e con #Sanremo… - ZicaEliana : Buonasera #Ereditiers!????? NOTIZIONA per tutti noi:Venerdì 28 Gennaio in prima serata si gioca con #leredita e con… - DiTopazio : @Emanuel23137303 Ho letto che il 28 gennaio giocheranno i campioni de l' Eredita', ma sempre su Rai Uno, alla solit… -