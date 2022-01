Le teorie pessimiste che si autoavverano

Leggi su formiche

(Di martedì 18 gennaio 2022) Nel 2005, Fabrizio Ferraro, Jeffrey Pfeffer e Robert Sutton, tre eminenti professori, il primo dello IESE Business School, gli altri dell’Università di Stanford, hanno pubblicato un articolo intitolato “linguaggio economico e assunzioni: come lesi. Questo interessante lavoro scientifico mostra come l’emergenza di un modello teorico porti spesso alla sua conferma nel mondo reale perché le persone acquisiscono, nel linguaggio, nelle norme sociali, nelle dinamiche istituzionali e nei comportamenti, le indicazioni della teoria stessa come se fossero verità inoppugnabili. Detto in altri termini, è come se il modello diventasse l’unico modo di vedere la realtà per cui le persone cominciano a comportarsi coerentemente col modello stesso. Ogni volta che torno in Italia, per me luogo di rientro da oramai 20 anni, non posso far a meno di ...