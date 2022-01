Lazio, Tare perde le staffe in diretta: che sfogo a Mediaset (Di martedì 18 gennaio 2022) Incalzato dalle domande dei giornalisti, il ds della Lazio Tare ha risposto in maniera piccata poco prima del match con l’Udinese Settimane impegnative in casa Lazio, tra mercato e rinnovo di Sarri. I biancocelesti, alla ricerca di continuità di risultati sono chiamati ad un calciomercato scaltro e mirato, al fine di regalare al tecnico una Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 18 gennaio 2022) Incalzato dalle domande dei giornalisti, il ds dellaha risposto in maniera piccata poco prima del match con l’Udinese Settimane impegnative in casa, tra mercato e rinnovo di Sarri. I biancocelesti, alla ricerca di continuità di risultati sono chiamati ad un calciomercato scaltro e mirato, al fine di regalare al tecnico una Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

davide64865517 : Non so quando ma quel giorno arriverà. Speriamo quanto prima.! #tare #tareout #LazioUdinese #lazio - serieAnews_com : ???? #Lazio, lo sfogo di #Tare dopo le domande sul mercato. - TuttoQuaNews : RT @tempoweb: Igli #Tare al veleno contro i giornalisti di Mediaset: non rispettate la #Lazio e inventate balle #calciomercato #coppaitalia… - IntrisoRoma : @lollo2315 @passioneasr @Digreeee Tare porta solo gente albanese, slava, romena, kossovara e serba con i suoi impic… -