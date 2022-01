Advertising

sportli26181512 : Inzaghi tenta la fuga con le 3 B: Bastoni, Brozo e Barella, l'asse scudetto: Inzaghi tenta la fuga con le 3 B: Bast… - Ali__77Mm : RT @Gazzetta_it: Inzaghi tenta la fuga con le 3 B: Bastoni, Brozo e Barella, l’asse scudetto - Gazzetta_it : Inzaghi tenta la fuga con le 3 B: Bastoni, Brozo e Barella, l’asse scudetto - ArmandaGelsomin : RT @sportmediaset: Inter, il 'leone' #Sanchez tenta Inzaghi: dopo la Juve Alexis punta l'Atalanta. #SportMediaset - CMercatoNews : #Inter, l'#AtleticoMadrid punta tenta #Inzaghi ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Inzaghi tenta

La Gazzetta dello Sport

Il primo pensiero è stupendo, come quello di Patty Pravo, giusto all'ora di cena: il punto di Bergamo non era d'oro ma di platino. Il secondo è figlio della mentalità di Simone, che dopo aver spento la tv ha pensato, più che all'allungo in vetta, all'occasione sprecata: con l'Atalanta si poteva vincere, nonostante tutto, nonostante le occasioni di Gasperini, ...Ma la squadra di, con un osso duro come l'Atalanta, ha dimostrato di possedere una invidiabile solidità che la rende comunque favorita nella corsa per lo scudetto. Qualche scricchiolio in ...Spesso relegato in panchina, Matias Vecino potrebbe lasciare l'Inter con sei mesi di anticipo. Il centrocampista ha un contratto fino al 30 giugno 2022, la sua idea iniziale era quella di andare via a ...Finisce senza reti una sfida caratterizzata da ritmi molto alti e pochi veri brividi La squadra di Inzaghi interrompe la serie di vittorie ma per ora rimane in testa ...