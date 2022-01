Il grazie di Nicol dopo l’addio ad “Amici”: «Ci credo ancora». E prepara la rivincita (video) (Di martedì 18 gennaio 2022) Un «è stato bello» scritto sui social. Nicol commenta la sua eliminazione ad Amici. Un’eliminazione che era nell’aria, ma fino all’ultimo era accesa una piccola fiamma di speranza. Ma è solo un “a presto risentirci” perché la rivincita sarà presto bell’e pronta. La giovane cantante e allieva di Rudy Zerbi ha deciso di rompere il silenzio sui social e ringraziare tutti i suoi fan per l’affetto ricevuto durante il suo percorso nella scuola. «È finita la mia avventura. Per me è stato un onore cantare su quel palco. Il palco è proprio quello che cercavo, ciò che per un artista dovrebbe essere normalità. Da due anni a questa parte è diventato un lusso, un lusso per chi come me, muove i primi passi in questo mondo. L’amore che provo per la musica, per il palco, mi ha permesso di combattere contro paure che pensavo imbattibili». Le parole di ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 18 gennaio 2022) Un «è stato bello» scritto sui social.commenta la sua eliminazione ad. Un’eliminazione che era nell’aria, ma fino all’ultimo era accesa una piccola fiamma di speranza. Ma è solo un “a presto risentirci” perché lasarà presto bell’e pronta. La giovane cantante e allieva di Rudy Zerbi ha deciso di rompere il silenzio sui social e ringraziare tutti i suoi fan per l’affetto ricevuto durante il suo percorso nella scuola. «È finita la mia avventura. Per me è stato un onore cantare su quel palco. Il palco è proprio quello che cercavo, ciò che per un artista dovrebbe essere normalità. Da due anni a questa parte è diventato un lusso, un lusso per chi come me, muove i primi passi in questo mondo. L’amore che provo per la musica, per il palco, mi ha permesso di combattere contro paure che pensavo imbattibili». Le parole di ...

Advertising

Sangio_Giulia_ : RT @Quellochetutti1: Rodolfo fa le proposte che alla fine vanno contro a lui Grazie Nicol ?? #Amici21 - deddymyall : RT @Quellochetutti1: Rodolfo fa le proposte che alla fine vanno contro a lui Grazie Nicol ?? #Amici21 - xxxamicixxx : @AmiciVal Luigi ha fatto stra-male perché ha frainteso l'agitazione di Sissi. Non era preoccupata per sé ma per Nic… - MatyEhi : @amicii_news scusate ma questo accanimento verso di sissi proprio non lo capisco. lei ha ESPLICITAMENTE DETTO che e… - realtizianapp69 : @nicolesenzae ... GRAZIE TESORO ?? PER L' EMOZIONI CHÉ MI HAI REGALATO IN QUESTI MESI ENERGIA PURA ... ... ORA VAI E… -