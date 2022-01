Green pass: quali sono i negozi dove non serve. Le ultime notizie sulla lista (Di martedì 18 gennaio 2022) quasi pronta" la lista dei negozi dove non serve il Green pass base, quindi dove si potrà accedere anche senza un tampone negativo. Lo ha annunciato il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri ... Leggi su quotidiano (Di martedì 18 gennaio 2022) quasi pronta" ladeinonilbase, quindisi potrà accedere anche senza un tampone negativo. Lo ha annunciato il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri ...

Advertising

AlexBazzaro : Quarta dose non serve. Quarta dose potrebbe servire. Quarta dose solo per i fragili. Quarta dose per i sanitari e p… - ladyonorato : Madri separate dal neonato bisognoso di cure specialistiche; donne gravide lasciate sole ad abortire in auto o a pa… - borghi_claudio : Capite perché le tabelle ISS sono state cambiate per mettere la colonna dei vaccinati da più di 120 giorni? Il capo… - MarcoRCapelli : RT @Marinettoski: Ho il green pass da guarigione ma continuerò a boicottare tutti gli esercenti che lo richiedono, tanto tra 6 mesi scade a… - CurzioRaffaele : RT @eligiacpad: @Musumeci_Staff Doverosa. Tolga per ordinanza il super green pass da tutto e verremo in Sicilia a frotte #BoicottaGreenPass -