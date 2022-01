GF Vip 6, Jessica Selassiè crolla! Con lei Alessandro Basciano (Di martedì 18 gennaio 2022) Jessica Selassiè crolla in un pianto disperato. A consolarla il fidanzato della ex migliore amica Sophie Codegoni. Ecco cos’è accaduto Al termine della puntata Jessica Selassiè crolla e piange disperatamente. La causa delle lacrime della gieffina, sono le dure accuse della madre di Sophie Codegoni che, durante la diretta del programma, taccia Jessica di falsità: “dai un’immagine orribile di te fuori dalla casa – dichiara la mamma di Sophie. Prova a dire in faccia ciò che pensi e poi non toccarlo in continuazione. Non siete vere amiche”. Queste parole mandano in tilt Jessica che, disperata, si rifugia in camera. A seguirla, insieme a Giacomo Urtis, Alessandro Basciano, croce e delizia della princess e fidanzato della Codegoni, nonché causa di litigio e ... Leggi su 361magazine (Di martedì 18 gennaio 2022)crolla in un pianto disperato. A consolarla il fidanzato della ex migliore amica Sophie Codegoni. Ecco cos’è accaduto Al termine della puntatacrolla e piange disperatamente. La causa delle lacrime della gieffina, sono le dure accuse della madre di Sophie Codegoni che, durante la diretta del programma, tacciadi falsità: “dai un’immagine orribile di te fuori dalla casa – dichiara la mamma di Sophie. Prova a dire in faccia ciò che pensi e poi non toccarlo in continuazione. Non siete vere amiche”. Queste parole mandano in tiltche, disperata, si rifugia in camera. A seguirla, insieme a Giacomo Urtis,, croce e delizia della princess e fidanzato della Codegoni, nonché causa di litigio e ...

