Fate attenzione a queste applicazioni su smartphone: ‘rubano’ i vostri dati! (Di martedì 18 gennaio 2022) Sono sempre più diffusi i fenomeni di phishing anche attraverso le app Controllate se avete installato uno dei seguenti programmi perchè potresti rischiare di favorire l’accesso ai vostri dati sul telefono. Bisogna fare massima attenzione con un nuovo tipo di malware. Purtroppo in questi L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di martedì 18 gennaio 2022) Sono sempre più diffusi i fenomeni di phishing anche attraverso le app Controllate se avete installato uno dei seguenti programmi perchè potresti rischiare di favorire l’accesso aidati sul telefono. Bisogna fare massimacon un nuovo tipo di malware. Purtroppo in questi L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

ele_ussesnap : RT @gvldenstark: - dovevano mandarmi un codice per messaggio che non arrivava mi sono resa conto che c’era qualcosa di strano e cercando su… - Toni_ct_1 : RT @STEFYDARK8: ,,,,fate attenzione che gli squali hanno una pelle splendida. (D.Quinzel) - fraga801 : RT @swamilee: Raga per favore fate attenzione, se vi segue questo account, è un fake. Sta cercando di avere vostri numeri per aggiungervi… - empathyxhood : @cazzooneso ma dico io, volete parlare male di me, fatelo perché ormai so di essere la pecora nera della famiglia,… - CircusRedTicket : RT @STEFYDARK8: ,,,,fate attenzione che gli squali hanno una pelle splendida. (D.Quinzel) -