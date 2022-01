Ernani in onda su Rai 5

(Di martedì 18 gennaio 2022) Nella mattinata di martedì, il palinsesto di Rai 5, propone l’operasu ispirazione dell’omonima opera di Victor Hugo. Per chi non lo sapere tale opera è di Giuseppe Verdi, e in questa specifica occasione viene proposto un allestimento nel 2011. Tale edizione è andata in scena presso il teatro comunale di Bologna. Cura la regia il grand4 Beppe De Tomasi e la direzione dell’orchestra è affidata a Roberto Polastri. Lo spettacolo ha lo scopo evidente di dare la massima aderenza e la massima fedeltà a quello che è il contenuto del libretto di Francesco Maria Piave, grazie anche alle sontuose scene dipinte e ai costumi di Daniele Naldi. La tramaè il nome d’arte con cui Don Giovanni d’Aragona si nasconde sotto mentite spoglie. Ha messo in piedi un team di banditi con i quali cerca di vivere la ribellione contro il re Carlo per spodestarlo e ...

