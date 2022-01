Elena Santarelli incanta con una borsa Chanel color borgogna (Di martedì 18 gennaio 2022) Dotata dell'iconica chiusura con le doppie C color oro, è in pelle lavorata e con la tracolla. La conduttrice televisiva l'ha abbinata a un blazer over sui toni dell'arancio e ad un paio jeans. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di martedì 18 gennaio 2022) Dotata dell'iconica chiusura con le doppie Coro, è in pelle lavorata e con la tracolla. La conduttrice televisiva l'ha abbinata a un blazer over sui toni dell'arancio e ad un paio jeans. L'articolo proviene da DireDonna.

Advertising

infoitcultura : Elena Santarelli incanta con una borsa Chanel color borgogna - zazoomblog : Elena Santarelli incanta con una borsa Chanel color borgogna - #Elena #Santarelli #incanta #borsa - peppe_p_94 : Denise Tantucci, con Elena Santarelli, nuova testimonial di Acqua Rocchetta - lachecchi : 5 of 5 stars to Una mamma lo sa by Elena Santarelli - Lara_callegaro : Aveva ragione la Elena Santarelli sulla Caldonazzo. #GFvip -