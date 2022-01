E3 2022 | l’evento online potrebbe essere cancellato

Leggi su tuttotek

(Di martedì 18 gennaio 2022) Il giornalista Jeff Grubb ha svelato come l’E3saltare anche quest’anno, non presentandosi neanche nel suo formato digitale con conferenzeL’E3 sta vivendo da diversi anni una crisi che pare non trovare via d’uscita. Ciò è dovuto soprattutto a come le maggiori case videoludiche e compagnie nell’industria abbiano deciso di defilarsi dallo show, preferendo tenere i propri eventi in modo indipendente. Pensiamo infatti a Nintendo, che ormai presenta le novità più importanti in diversi mesi attraverso i suoi Direct, o anche a come nel 2019 PlayStation si sia distaccata totalmente dall’E3, preferendo i suoi State of Play e PlayStation Showcase. Non è da tralasciare neanche Microsoft, che nonostante partecipi ancora a questi show, non evita di certo di tenere delle proprie conferenze per le informazioni più importanti. ...