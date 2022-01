Dopo un anno non ho ancora capito questa grande svolta dei ‘migliori’ (Di martedì 18 gennaio 2022) Secondo Max Weber l’autorità di un capo “carismatico” è “fondata sulla devozione all’eccezionale santità, eroismo o carattere esemplare di una singola persona”. La storia ci offre molti esempi di capi carismatici positivi o negativi, da Gesù a Hitler, e comunque, seppure in modi diversi, tutte queste figure rappresentavano un’autorità unica, assoluta, non certo eletta democraticamente, ma impostasi grazie, appunto, al loro carisma. Mi è tornato alla mente questo principio, ascoltando in questi ultimi mesi gli innumerevoli osanna al governo dei “migliori” e alla figura di Mario Draghi, che peraltro non si è imposto, ma è stato imposto, vista la pochezza del Parlamento. Ciò che colpisce è il coro di peana a prescindere. Premetto, non sono un analista politico e non mi cimento in questo campo, ma sono un cittadino che vota e cerca di farlo alla luce dei fatti e, sinceramente, a un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 18 gennaio 2022) Secondo Max Weber l’autorità di un capo “carismatico” è “fondata sulla devozione all’eccezionale santità, eroismo o carattere esemplare di una singola persona”. La storia ci offre molti esempi di capi carismatici positivi o negativi, da Gesù a Hitler, e comunque, seppure in modi diversi, tutte queste figure rappresentavano un’autorità unica, assoluta, non certo eletta democraticamente, ma impostasi grazie, appunto, al loro carisma. Mi è tornato alla mente questo principio, ascoltando in questi ultimi mesi gli innumerevoli osanna al governo dei “migliori” e alla figura di Mario Draghi, che peraltro non si è imposto, ma è stato imposto, vista la pochezza del Parlamento. Ciò che colpisce è il coro di peana a prescindere. Premetto, non sono un analista politico e non mi cimento in questo campo, ma sono un cittadino che vota e cerca di farlo alla luce dei fatti e, sinceramente, a un ...

