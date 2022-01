Cybersecurity: Wef, con pandemia +151% attacchi ransomware (Di martedì 18 gennaio 2022) Davos, 18 gen. -(Adnkronos) - Nuovo record di cyber-attacchi nel 2021: il boom della digitalizzazione sostenuto dalla pandemia di Covid-19 ha portato nei primi sei mesi dello scorso anno a una crescita del 151% degli attacchi ransomware e secondo l'Fbi al momento ci sarebbero 100 diversi tipologie di queste minacce in circolazione a livello globale. E' l'allarme lanciato al World Economic Forum di Davos nel rapporto annuale "The Global Cybersecurity Outlook 2022" che segnala come lo scorso anno ci siano stati in media 270 attacchi informatici per organizzazione, +31% rispetto al 2020, con un costo legato alle violazioni salito a una media di 3,6 milioni di dollari per ogni incidente. "Le prospettive sono piuttosto cupe", ha riconosciuto Algirde Pipikaite, responsabile della strategia ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 gennaio 2022) Davos, 18 gen. -(Adnkronos) - Nuovo record di cyber-nel 2021: il boom della digitalizzazione sostenuto dalladi Covid-19 ha portato nei primi sei mesi dello scorso anno a una crescita del 151% deglie secondo l'Fbi al momento ci sarebbero 100 diversi tipologie di queste minacce in circolazione a livello globale. E' l'allarme lanciato al World Economic Forum di Davos nel rapporto annuale "The GlobalOutlook 2022" che segnala come lo scorso anno ci siano stati in media 270informatici per organizzazione, +31% rispetto al 2020, con un costo legato alle violazioni salito a una media di 3,6 milioni di dollari per ogni incidente. "Le prospettive sono piuttosto cupe", ha riconosciuto Algirde Pipikaite, responsabile della strategia ...

Advertising

ValdezVera : RT @enricomolinari: Score of Digital Inequality in EOS 2021 versus #GDP per Capita in 2020 @wef via @enricomolinari #climatechange #AI #m… - fintechIT : RT @enricomolinari: Score of Digital Inequality in EOS 2021 versus #GDP per Capita in 2020 @wef via @enricomolinari #climatechange #AI #m… - enricomolinari : Score of Digital Inequality in EOS 2021 versus #GDP per Capita in 2020 @wef via @enricomolinari #climatechange… - cybersec_feeds : RT @AIPSA_italia: In 4 anni (e una #pandemia) la #Cybersecurity esce per la prima volta dalla #Top10 dei #rischi a livello globale dei pros… - Nanyebasta : RT @AIPSA_italia: In 4 anni (e una #pandemia) la #Cybersecurity esce per la prima volta dalla #Top10 dei #rischi a livello globale dei pros… -