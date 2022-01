Berrettini-Kozlov in tv stanotte: orario, canale e diretta streaming Australian Open 2022 (Di martedì 18 gennaio 2022) Matteo Berrettini dovrà vedersela con Stefan Kozlov al secondo turno degli Australian Open 2022, primo appuntamento Slam dell’annata di riferimento. Il tennista italiano tenterà di performare sulla falsariga dell’incontro con Brandon Nakashima, concluso vittoriosamente in quattro set, seppur con alcuni problemi allo stomaco a limitarlo. Il big server nostrano proverà a ottimizzare al massimo del proprie qualità per superare la wild card statunitense, in evidenza recentemente soprattutto a livello Challenger. Kozlov, nel caso specifico, ha eliminato sorprendentemente Jiri Vesely all’esordio. Berrettini, però, vanta una pesantezza di palla più rilevante rispetto al ceco precedentemente menzionato; ottime chance di passaggio del turno per il tennista ... Leggi su sportface (Di martedì 18 gennaio 2022) Matteodovrà vedersela con Stefanal secondo turno degli, primo appuntamento Slam dell’annata di riferimento. Il tennista italiano tenterà di performare sulla falsariga dell’incontro con Brandon Nakashima, concluso vittoriosamente in quattro set, seppur con alcuni problemi allo stomaco a limitarlo. Il big server nostrano proverà a ottimizzare al massimo del proprie qualità per superare la wild card statunitense, in evidenza recentemente soprattutto a livello Challenger., nel caso specifico, ha eliminato sorprendentemente Jiri Vesely all’esordio., però, vanta una pesantezza di palla più rilevante rispetto al ceco precedentemente menzionato; ottime chance di passaggio del turno per il tennista ...

