(Di martedì 18 gennaio 2022) Secondo quanto riferito dal paparazzo Andrea Franco AlajmoDe Martino si starebbero frequentando di nuovo. Alajmo era uno degli ospiti di Mattino 5. Federica Panicucci già in apertura del programma aveva svelato che...

Advertising

telodogratis : “Belen Rodriguez sta tornando con l’ex marito Stefano” - GiuseppeporroIt : 'Belen Rodriguez ha ricominciato a frequentarsi con Stefano', i due sono tornati insieme? Il gossip bomba… - IsaeChia : Belen Rodriguez sta tornando con Stefano De Martino? L’indiscrezione a #Mattino5 La showgirl nelle scorse ore ha c… - zazoomblog : Mattino 5 Belen Rodriguez e Stefano De Martino “si starebbero frequentando da tre settimane” - #Mattino #Belen… - QdSit : Arriva la conferma ufficiale della fine della relazione tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, padre della picc… -

Ultime Notizie dalla rete : Belen Rodriguez

e Stefano De Martino sono tornati insieme . La clamorosa rivelazione è arrivata nel corso della puntata di oggi di Mattino Cinque. Nel programma di Federica Panicucci è infatti ...Poi è stataa confermare la fine della relazione con Antonino Spinalbese . E ora Michelle Hunziker. L'amore è per sempre? Per molte star sembrerebbe proprio di no. iO Donna ©...Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati insieme: le FOTO dello scoop lanciato a Mattino 5 da Federica Panicucci ...Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono state una delle coppie più seguite e amate da tutto il pubblico italiano, e anche quando le loro ...