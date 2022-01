Australian Open 2022 | quanti soldi ha guadagnato Jannik Sinner col secondo turno? Montepremi e cifre

(Di martedì 18 gennaio 2022)ha esordito in maniera vincente aglie ha sconfitto il portoghese Joao Sousa in tre set. Il tennista italiano partiva con tutti i favori del pronostico contro il lucky loser lusitano ed è riuscito a imporsi col punteggio di 6-4, 7-5, 6-1. L’altoatesino ha avuto un paio di passaggi problematici: nel primo set aveva strappato ildi battuta al rivale nel sesto game, ha servito per chiudere i conti ma si è fatto beffare, salvo poi piazzare nuovamente il break risolutore; nella seconda frazione si è involato sul 2-0, ma successivamente ha subito un contro-break e ha dovuto ricostuire tutto, riuscendo a firmare la stoccata decisiva nel dodicesimo game. Il numero 10 del mondo è riuscito comunque ad avere la meglio sul numero 140 del ranking ATP e si è ...

Il russo affronterà così al primo turno lo slovacco Alex Molcan e successivamente il vincente incrocerà quello della sfida tra il bosniaco Dzumhur e lo spagnolo Andujar. In quello spicchio di ...Il match si è aperto con il break nel terzo gioco di Rublev, ma immediatamente il ligure riesce a replicare con il controbreak che porta al 2 - 2. Sembra poter esserci una partita equilibrata ed ...Buona la prima per Jannik Sinner, che all'esordio nell'Australian Open 2022 supera in tre set Joao Sousa. La cronaca del match.Jannik Sinner ha esordito in maniera vincente agli Australian Open 2022 e ha sconfitto il portoghese Joao Sousa in tre set. Il tennista italiano partiva con tutti i favori del pronostico contro il luc ...