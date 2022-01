Australian Open 2022, Andrea Seppi sconfitto nettamente dal polacco Kamil Majchrzak (Di martedì 18 gennaio 2022) Esordio amaro per Andreas Seppi agli Australian Open 2022. L’azzurro (n.101 del ranking) viene superato da Kamil Majchrzak (n.107 ATP) con il punteggio di 6-1 6-1 7-5 in appena un’ora e 38 minuti di gioco. Per il polacco ci sarà ora la sfida contro il vincitore del match tra il nostro Lorenzo Musetti e l’Australiano Alex De Minaur. Il primo set inizia subito male per l’italiano che commette diversi errori non forzati. Majchrzak ringrazia e si porta velocemente sul 4-0. Seppi prova a sbloccarsi con il game del 4-1, ma poi il polacco continua a dominare e chiude agilmente il primo parziale per 6-1. Purtroppo non cambiano le cose nel secondo set. Andreas subisce il break ... Leggi su oasport (Di martedì 18 gennaio 2022) Esordio amaro peragli. L’azzurro (n.101 del ranking) viene superato da(n.107 ATP) con il punteggio di 6-1 6-1 7-5 in appena un’ora e 38 minuti di gioco. Per ilci sarà ora la sfida contro il vincitore del match tra il nostro Lorenzo Musetti e l’o Alex De Minaur. Il primo set inizia subito male per l’italiano che commette diversi errori non forzati.ringrazia e si porta velocemente sul 4-0.prova a sbloccarsi con il game del 4-1, ma poi ilcontinua a dominare e chiude agilmente il primo parziale per 6-1. Purtroppo non cambiano le cose nel secondo set.s subisce il break ...

