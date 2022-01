Atti persecutori, divieto di dimora nel comune di residenza per un 55enne (Di martedì 18 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBonito (Av) – A seguito di una mirata ed articolata Attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento, i Carabinieri della Stazione di Bonito hanno dato esecuzione all’ordinanza di applicazione di misura cautelare personale del divieto di dimora nel comune di residenza, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Benevento, su richiesta della Procura, nei confronti di un 55enne di Bonito, indagato del reato di Atti persecutori. Le indagini hanno consentito di acquisire gravi indizi di colpevolezza a carico del destinatario del provvedimento cautelare, in ordine alla sistematica Attività di persecuzione, perpetrata dall’estate del 2020 nei confronti di una sua vicina di casa: l’uomo, con ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 18 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBonito (Av) – A seguito di una mirata ed articolatavità d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento, i Carabinieri della Stazione di Bonito hanno dato esecuzione all’ordinanza di applicazione di misura cautelare personale deldineldi, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Benevento, su richiesta della Procura, nei confronti di undi Bonito, indagato del reato di. Le indagini hanno consentito di acquisire gravi indizi di colpevolezza a carico del destinatario del provvedimento cautelare, in ordine alla sistematicavità di persecuzione, perpetrata dall’estate del 2020 nei confronti di una sua vicina di casa: l’uomo, con ...

