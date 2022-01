Zielinski arriverà a Bologna da solo | dovrà fare una cosa per essere arruolabile

(Di lunedì 17 gennaio 2022) L’isolamento di Piotrtermina questa mattina e il calciatoreraggiungere la squadra a. Perin modo che ciò sia possibile, come racconta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il trequartista polacco si è già sottoposto, all’alba, ad un tampone di controllo. FOTO: Getty – NapoliNon appenal’ok dei medici,potràlibero e prenderà un treno ad alta velocità, con il quale raggiungerà, dove ad attenderlo a braccia aperte ci saranno Luciano Spalletti e i suoi compagni.

Ci sono diversi nodi da sciogliere nella formazione con il rientro anche di Mario Rui e, ... La sfida contro i grifoni non sarà però da prendere sottogamba visto cheal Franchi un ......soltanto due ma pesanti contro Genoa e Sampdoria oltre a propiziare il gol - vittoria di... Seil via libera dal consulto potrà allenarsi in gruppo e puntare al rientro almeno tra i ...