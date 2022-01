Un automobilista ha guidato per 4 km contromano in galleria in autostrada "per una distrazione" (Di lunedì 17 gennaio 2022) AGI - "Una distrazione". È la disarmante spiegazione data ai poliziotti dall'automobilista che alcuni giorni fa ha percorso oltre 4 km contromano sull'A23: solo una buone dose di fortuna e il pronto intervento del personale di Autostrade spa prima e della Polstrada poi hanno messo fine senza danni alla folle corsa. Quando ai telefoni e alle radio del Centro operativo autostradale della Polizia stradale arriva la segnalazione di un veicolo contromano la tensione operativa e l'adrenalina salgono vertiginosamente in quanto l'intervento è tra i più complessi e rischiosi a cui possono essere chiamati gli agenti. È quanto accaduto alcuni giorni fa quando - da poco passate le 13 e durante una fitta nevicata - un automobilista italiano alla guida di una Fiat 500L, dopo aver imboccato ... Leggi su agi (Di lunedì 17 gennaio 2022) AGI - "Una". È la disarmante spiegazione data ai poliziotti dall'che alcuni giorni fa ha percorso oltre 4 kmsull'A23: solo una buone dose di fortuna e il pronto intervento del personale di Autostrade spa prima e della Polstrada poi hanno messo fine senza danni alla folle corsa. Quando ai telefoni e alle radio del Centro operativole della Polizia stradale arriva la segnalazione di un veicolola tensione operativa e l'adrenalina salgono vertiginosamente in quanto l'intervento è tra i più complessi e rischiosi a cui possono essere chiamati gli agenti. È quanto accaduto alcuni giorni fa quando - da poco passate le 13 e durante una fitta nevicata - unitaliano alla guida di una Fiat 500L, dopo aver imboccato ...

