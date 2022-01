Ultime Notizie Roma del 17-01-2022 ore 08:10 (Di lunedì 17 gennaio 2022) Romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con l’informazione uno spiraglio per la riconsiderazione del sistema colori per le regioni e in attesa di indagini osservazione l’eventuale ipotesi che in futuro la quarta dose potrebbe riguardare i fragili Anche se ancora lontani si aprono nuovi scenari in vista della discesa della curva di omicron il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli guarda le strategie per il prossimo futuro Mentre il governo riapre il dialogo con i governatori che chiedono modifiche Sul conteggio dei ricoveri da covid-19 superpass estesa nei vari ambiti sociali ed economici del paese di mandare in soffitta il sistema di assegnazione dei colori la Cina ha raggiunto il livello dei casi covid più alto da marzo 2020 a meno di 3 settimane dall’apertura delle ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 17 gennaio 2022)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con l’informazione uno spiraglio per la riconsiderazione del sistema colori per le regioni e in attesa di indagini osservazione l’eventuale ipotesi che in futuro la quarta dose potrebbe riguardare i fragili Anche se ancora lontani si aprono nuovi scenari in vista della discesa della curva di omicron il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli guarda le strategie per il prossimo futuro Mentre il governo riapre il dialogo con i governatori che chiedono modifiche Sul conteggio dei ricoveri da covid-19 superpass estesa nei vari ambiti sociali ed economici del paese di mandare in soffitta il sistema di assegnazione dei colori la Cina ha raggiunto il livello dei casi covid più alto da marzo 2020 a meno di 3 settimane dall’apertura delle ...

