Spider-Man: No Way Home, Andrew Garfield conferma che un corriere aveva svelato la sua presenza ad Atlanta (Di martedì 18 gennaio 2022) Andrew Garfield ha rivelato che la sua presenza ad Atlanta sul set di Spider-Man: No Way Home era stata svelata da un corriere che la sera del suo arrivo gli aveva consegnato del cibo. Andrew Garfield ha confermato che l'avvistamento ad Atlanta che aveva scatenato le ipotesi riguardanti la sua presenza in Spider-Man: No Way Home è realmente accaduto. L'attore, ospite del podcast Happy Sad Confused, ha rivelato i dettagli dell'incontro non particolarmente positivo e che ha messo nei guai il corriere di DoorDash. Parlando di quanto accaduto, Andrew Garfield ha raccontato: ... Leggi su movieplayer (Di martedì 18 gennaio 2022)ha rivelato che la suaadsul set di-Man: No Wayera stata svelata da unche la sera del suo arrivo gliconsegnato del cibo.hato che l'avvistamento adchescatenato le ipotesi riguardanti la suain-Man: No Wayè realmente accaduto. L'attore, ospite del podcast Happy Sad Confused, ha rivelato i dettagli dell'incontro non particolarmente positivo e che ha messo nei guai ildi DoorDash. Parlando di quanto accaduto,ha raccontato: ...

