Scontro Comune-Osl: a palazzo Mosti in arrivo gli ispettori da Roma (Di lunedì 17 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto"La Ragioneria Generale dello Stato mi ha comunicato che due dirigenti dei Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica effettueranno una verifica amministrativo-contabile presso il Comune di Benevento in riScontro al rapporto intercorso tra l'OSL e l'Ente. A tal proposito è bene ricordare che un'analoga situazione si registrò anche nel 2009, allorquando furono approfonditi alcuni elementi di natura amministrativo-contabile riguardanti la gestione dell'Ente. Trattandosi di una verifica di carattere tecnico, i nostri dirigenti saranno a completa disposizione degli ispettori per offrire la massima collaborazione e ogni utile supporto al loro lavoro". A dichiararlo questa mattina è stato il sindaco di Benevento, Clemente Mastella. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

