Sampdoria, non solo Sensi: chiesto anche Zalewski alla Roma (Di lunedì 17 gennaio 2022) La Sampdoria vuole un centrocampista e sta cercando anche un nome per la trequarti: chiesto Zalewski alla Roma La Sampdoria con l'arrivo possibile di Giampaolo, potrebbe lavorare anche in ottica trequartista. Oltre a Sensi con l'Inter, i blucerchiati avrebbero chiesto anche Zalewski della Roma. La società ligure avrebbe chiesto il classe 2002 in prestito. A riferirlo è Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

