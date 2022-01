Quirinale, Salvini “La Lega lavora a una proposta convincente per tanti” (Di lunedì 17 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Sul Quirinale non ho piani B. Stiamo lavorando per avere una scelta veloce e di alto livello. La settimana prossima, quando si comincia a votare, la Lega come forza responsabile e di governo farà una proposta che penso potrà essere convincete, se non per tutti, per tanti”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando con i giornalisti nei pressi del Senato.“Aspettiamo che il presidente Berlusconi faccia i suoi incontri e i suoi conti. Qual è la scadenza? Prima che si cominci a votare la settimana prossima”, ha spiegato Salvini.“Sto lavorando a 360 gradi, sentendo sulle mie spalle la responsabilità della coalizione di centrodestra dobbiamo scegliere un presidente per tutti gli italiani – ha aggiunto -, ma gli ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 17 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Sulnon ho piani B. Stiamondo per avere una scelta veloce e di alto livello. La settimana prossima, quando si comincia a votare, lacome forza responsabile e di governo farà unache penso potrà essere convincete, se non per tutti, per”. Così il leader della, Matteo, parlando con i giornalisti nei pressi del Senato.“Aspettiamo che il presidente Berlusconi faccia i suoi incontri e i suoi conti. Qual è la scadenza? Prima che si cominci a votare la settimana prossima”, ha spiegato.“Stondo a 360 gradi, sentendo sulle mie spalle la responsabilità della coalizione di centrodestra dobbiamo scegliere un presidente per tutti gli italiani – ha aggiunto -, ma gli ...

