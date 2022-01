Morata non è diventato Morata perché tiene gli occhi belli (Di lunedì 17 gennaio 2022) Anche Alvaro Morata è diventato scarso. Vittima di quella irrefrenabile centrifuga ch’è diventata l’informazione sportiva, soprattutto in Italia. Quell’informazione che oscilla a ogni folata di vento dall’ipervalutazione di un professionista alla mortificazione umana prima ancora che sportiva. Un’informazione che parte dall’idea (che ben conosciamo) che il curriculum sia una diminutio: il fatto che il centravanti della Nazionale spagnola – già, il centravanti della Nazionale spagnola – abbia vestito le prestigiosissime maglie del Real Madrid, del Chelsea, dell’Atletico e della Juventus è un punto a sfavore. «Ha sempre giocato coi campioni» (ammesso e non concesso che in questa Juventus, peraltro, ci siano tutti ‘sti campioni) e per questo non è buono. Un’associazione assolutamente illogica fatta passare per logica. Un assunto radicato ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 17 gennaio 2022) Anche Alvaroscarso. Vittima di quella irrefrenabile centrifuga ch’è diventata l’informazione sportiva, soprattutto in Italia. Quell’informazione che oscilla a ogni folata di vento dall’ipervalutazione di un professionista alla mortificazione umana prima ancora che sportiva. Un’informazione che parte dall’idea (che ben conosciamo) che il curriculum sia una diminutio: il fatto che il centravanti della Nazionale spagnola – già, il centravanti della Nazionale spagnola – abbia vestito le prestigiosissime maglie del Real Madrid, del Chelsea, dell’Atletico e della Juventus è un punto a sfavore. «Ha sempre giocato coi campioni» (ammesso e non concesso che in questa Juventus, peraltro, ci siano tutti ‘sti campioni) e per questo non è buono. Un’associazione assolutamente illogica fatta passare per logica. Un assunto radicato ...

Advertising

FiorinoLuca : La voglia di Morata in campo è stata da esempio. Inspiegabile come Arthur non venga impiegato dal primo minuto in un centrocampo così. - napolista : #Morata non è diventato Morata perché tiene gli occhi belli È vittima dello stesso destino di #Milik al Napoli: no… - cicoria_e : Per me #morata è #kean sono di gran lunga più forti ?? di #Vlahovic e chi dice il contrario non capisce niente di c… - AnfetaMilan : RT @NackaSkoglund89: @AnfetaMilan Da un milanista che scrive 'sta sera' non mi farei correggere manco gli esami delle urine Morata - NackaSkoglund89 : @AnfetaMilan Da un milanista che scrive 'sta sera' non mi farei correggere manco gli esami delle urine Morata -