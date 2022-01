La Cassazione smentisce il Garante della privacy L' ”archivio” Genchi era regolare Il consulente delle procure trattò correttamente i dati contenuti nei tabulati su cui indagava

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Silvio Berlusconi lo aveva definito “il più grande scandaloRepubblica”. Correva l’anno 2009 e il “caso” era ormai diventato l’ordine del giorno dell’agenda politica, tanto che lo stesso presidenteRepubblica, Giorgio Napolitano, aveva esternato che “l’affareè gravissimo, per la rete die intercettazioni che tiene per sé nel suopersonale: saranno coinvolte tante persone innocenti; il Pd avrebbe dovuto attaccareper primo, senza aspettare che si scatenasse Berlusconi; l’operazione che Berlusconi sta innescando è una battaglia più che giustificata”. Così, sette anni dopo, nel 2016, ildecise di colpire Gioacchino, all’epoca ...

Stefano___1970 : RT @LaNotiziaTweet: La Cassazione smentisce il Garante della privacy. L'”archivio” Genchi era regolare. Il consulente delle procure trattò… - LaNotiziaTweet : La Cassazione smentisce il Garante della privacy. L'”archivio” Genchi era regolare. Il consulente delle procure tra… - magnagnagne : RT @fcolarieti: La Cassazione smentisce il Garante della privacy. L'”archivio” Genchi era regolare. Il consulente delle procure trattò corr… - fcolarieti : La Cassazione smentisce il Garante della privacy. L'”archivio” Genchi era regolare. Il consulente delle procure tra… - ricciottil : RT @ale_ieva: La Corte di Cassazione conferma che la mafia ad #Ostia esiste e che ha ricevuto un duro colpo grazie al coraggio di chi non a… -

Ultime Notizie dalla rete : Cassazione smentisce

Adnkronos

... Carlo Bartoli, ha scritto al vicepresidente del Csm e al Procuratore generale della"... Deve finire il tempo in cui il Parlamento fa le norme e la giurisprudenza le. A chi parla di ...Meloni, infatti, nondi avere incontrato l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, ... Le motivazioni della- Anche il ricorso innon aveva avuto l'esisto sperato. ...“C’era un disegno per farmi fuori, ne sono sempre stato convinto. Io fui sospeso dal servizio in Polizia dopo essere stato sentito dai pm sulla strage di via D’Amelio, in seguito alle rivelazioni del ...L’inseguimento di chi va palesemente a una velocità spropositata non basta a fargli prendere una supermulta. Ma, se gli agenti ci sanno ...