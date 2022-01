Il cuore impavido di Sofia, esempio per i più giovani (Di lunedì 17 gennaio 2022) Sofia Goggia non la fermi neanche con le cannonate. La campionessa bergamasca, se potesse, gareggerebbe anche con le stampelle. È il cuore impavido dello sci azzurro e l’ha dimostrato anche ieri: poteva prendersi una pausa di sicurezza e leccarsi le «ferite» della caduta del giorno prima durante la libera ad Altenmarkt-Zauchensee (per fortuna ne è uscita solo ammaccata, ma che paura), invece no: eccola al cancelletto del supergigante austriaco a caccia di punti preziosi per la classifica di specialità e per quella generale di Coppa del Mondo, in cui è in corsa sebbene con meno chance rispetto alla statunitense Mikaela Shiffrin e alla slovacca Petra Vlhova che la precedono nella massima graduatoria del circo bianco. Sofia ha chiuso diciannovesima, sciando sulle uova perché la botta rimediata in discesa evidentemente si è ... Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 17 gennaio 2022)Goggia non la fermi neanche con le cannonate. La campionessa bergamasca, se potesse, gareggerebbe anche con le stampelle. È ildello sci azzurro e l’ha dimostrato anche ieri: poteva prendersi una pausa di sicurezza e leccarsi le «ferite» della caduta del giorno prima durante la libera ad Altenmarkt-Zauchensee (per fortuna ne è uscita solo ammaccata, ma che paura), invece no: eccola al cancelletto del supergigante austriaco a caccia di punti preziosi per la classifica di specialità e per quella generale di Coppa del Mondo, in cui è in corsa sebbene con meno chance rispetto alla statunitense Mikaela Shiffrin e alla slovacca Petra Vlhova che la precedono nella massima graduatoria del circo bianco.ha chiuso diciannovesima, sciando sulle uova perché la botta rimediata in discesa evidentemente si è ...

Advertising

CesareMontanari : @rampante_il @talismanogiada Cuore impavido,una leggenda ??????? - adelekalis_ : La tua luce mi potrebbe trasformare in un colibrì. La femmina di colibrì. Una piccola colibrì guerriera.... Una col… - Chiara02224370 : @KibrisDizisiTRT @yagmure1997 Grazie a #KibrisZafereDogru abbiamo conosciuto Rauf Denktas ed abbiamo imparato ad am… - nina_quino40 : RT @ValeMameli: Cuore impavido perché non la tagghi? @ladyonorato - MarceVann : RT @ValeMameli: Cuore impavido perché non la tagghi? @ladyonorato -