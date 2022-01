GF Vip, “Devo andare a dirgli che è morto”: le strazianti parole dell’attrice (Di lunedì 17 gennaio 2022) Sara Ricci ritiene che Davide Silvestri debba essere messo al corrente della morte di Paolo Calissano. I due attori avevano lavorato insieme sul set della soap di Canale 5 “Vivere”. Secondo Sara Ricci non è giusto che l’attore non sia stato informato della scomparsa di Calissano. A tal proposito, in un’intervista a Fanpage l’attrice si è candidata per entrare nella casa del Grande Fratello Vip per comunicarglielo: “Sarebbe un momento molto commovente e un bel modo per ricordare Paolo. Davide era molto legato a lui. All’epoca era piccolo, era la mascotte del gruppo. Diceva: “Appena faccio 18 anni, esci con me. Io avevo 30 anni e lui stava per diventare maggiorenne”. Sara Ricci ha anche rivelato che Davide e Paolo erano molto legati. Paolo Calissano infatti interpretava proprio lo zio di Davide nella soap “Vivere”. Sara Ricci sarà presente ai funerali di Paolo: “Ci andrò. ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 17 gennaio 2022) Sara Ricci ritiene che Davide Silvestri debba essere messo al corrente della morte di Paolo Calissano. I due attori avevano lavorato insieme sul set della soap di Canale 5 “Vivere”. Secondo Sara Ricci non è giusto che l’attore non sia stato informato della scomparsa di Calissano. A tal proposito, in un’intervista a Fanpage l’attrice si è candidata per entrare nella casa del Grande Fratello Vip per comunicarglielo: “Sarebbe un momento molto commovente e un bel modo per ricordare Paolo. Davide era molto legato a lui. All’epoca era piccolo, era la mascotte del gruppo. Diceva: “Appena faccio 18 anni, esci con me. Io avevo 30 anni e lui stava per diventare maggiorenne”. Sara Ricci ha anche rivelato che Davide e Paolo erano molto legati. Paolo Calissano infatti interpretava proprio lo zio di Davide nella soap “Vivere”. Sara Ricci sarà presente ai funerali di Paolo: “Ci andrò. ...

PorcodelMolente : Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli contro Nathalie Caldonazzo: “Non sei Julia Roberts, io i regali non te li fac… - FQMagazineit : Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli contro Nathalie Caldonazzo: “Non sei Julia Roberts, io i regali non te li fac… - Starlitz2 : @LuciaPetracca4 @chetempochefa @RobertoBurioni Come dicevo, non devo proprio nulla. Tu continua a guardare il GF Vip ???? - OpinionistaReAL : @AishaParisBosc1 @ValParis1968 Non sono mica una vip ?????? che devo farmi vedere come fanno loro. Ma che discorsi fai… - maya_hemmingsfk : @imjavkson io sono super vip quindi ci devo essere -