(Di lunedì 17 gennaio 2022) ROMA – “Non siete sole. Salva grazie al braccialetto anti-stalker. È accaduto a Tivoli, dove una donna è riuscita ad allertare le forze dell’Ordine e a mettersi al sicuro dall’ex compagno, che la aspettava in agguato a soli pochi chilometri di distanza. Una storia (a lieto fine) che dimostra l’importanza del Codice Rosso e il fatto che ladal governo perle– dal rafforzamento del braccialetto elettronico al fermo per l’aggressore, fino alla vigilanza dinamica per la vittima – va”. Lo afferma la ministra per le autonomie e gli affari regionali, Mariastella(foto). L'articolo L'Opinionista.

Advertising

NicolaPorro : ?? Il contrordine del Cts sugli ospedali al collasso, Il silenzio di Brunetta, Carfagna e Gelmini sul Cav al Colle e… - Lopinionista : Gelmini: 'Va nella giusta direzione la strada intrapresa per proteggere ulteriormente le donne dalla violenza'… - SatiLeaks : RT @NicolaPorro: ?? Il contrordine del Cts sugli ospedali al collasso, Il silenzio di Brunetta, Carfagna e Gelmini sul Cav al Colle e l’incr… - Mirarch3 : RT @NicolaPorro: ?? Il contrordine del Cts sugli ospedali al collasso, Il silenzio di Brunetta, Carfagna e Gelmini sul Cav al Colle e l’incr… - buronjek : RT @NicolaPorro: ?? Il contrordine del Cts sugli ospedali al collasso, Il silenzio di Brunetta, Carfagna e Gelmini sul Cav al Colle e l’incr… -

Ultime Notizie dalla rete : Gelmini nella

... a firma Tremonti -: riduzione di ore settimanali, sparizione delle compresenze, ... In molti,scuola e non solo, non hanno dimenticato. E ora nelle piazze, reali e virtuali, lo ricordano. ...... siamo alleati con Berlusconi in Europa e nel consiglio dei ministri Brunetta, Carfagna e... "Berlusconi giocherà un ruolo centraleprossima legislatura". E poi raccontava anche questo ...quanto emerso dalla riunione politica di ieri tra Speranza, Gelmini, Vezzali e Malagò. Lo stop ai club avverrebbe con il 35-40% di casi tra i calciatori . Napoli / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nel ...«I ministri Gelmini, Franco e Giovannini chiariscano quali misure intendono adottare per evitare la palese discriminazione che stanno subendo i comuni del Nord Italia per gran parte esclusi, anche a c ...