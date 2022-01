Esplode bombola del gas | due anziani feriti

Advertising

Pontedera: Esplode la bombola di gas e crolla il soffitto - Quadrilatero, esplode una bombola di gas: due inquilini gravi al Cto - Esplode una bombola di gas: incendio vicino alla chiesa di Scurzolengo - Quadrilatero, esplode una bombola di gas: due inquilini gravi al Cto - Quadrilatero, esplode una bombola di gas: due inquilini gravi al Cto

Santa Maria a Monte (Pisa), 17 gennaio 2022 - Esplosione questa mattina a Santa Maria a Monte , in via Melone. A scoppiare è stata unapiena di gas . Nell'abitazione interessata dallo scoppio c'erano marito e moglie, due anziani, portati in ospedale dal 118; sul posto anche vigili del fuoco e carabinieri. Da accertare le ...I due, stando ai primi accertamenti, stavano usando laper cucinare. Sono invece cinque le famiglie sfollate dalla palazzina. Due piani - la mansarda e quello sotto - sono stati posti sotto ...Santa Maria a Monte (Pisa), 17 gennaio 2022 - Esplosione questa mattina a Santa Maria a Monte, in via Melone. A scoppiare è stata una bombola piena di gas. Nell'abitazione interessata dallo scoppio c' ...MANI PULITE 25 ANNI DOPO. Un lungo curriculum quello di Quaranta, costellato da attentati e danneggiamenti . Già nel 2002, convertitosi all' Islam , fu autore dell'esplosione di una bombola di gas all ...