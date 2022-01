Eriksen può tornare in Inghilterra: il Brentford fa sul serio. La situazione (Di lunedì 17 gennaio 2022) Dopo la rescissione con l’Inter, Christian Eriksen potrebbe tornare a giocare in Inghilterra al Brentford Il Brentford è in trattative con Christian Eriksen per il ritorno in Premier League. Secondo il giornale The Athletic, il club inglese ha offerto al 29enne un contratto di sei mesi con l’opzione di proroga per un altro anno. Eriksen è attualmente svincolato, dopo aver raggiunto un accordo con l’Inter per rescindere il suo contratto il mese scorso. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 17 gennaio 2022) Dopo la rescissione con l’Inter, Christianpotrebbea giocare inalIlè in trattative con Christianper il ritorno in Premier League. Secondo il giornale The Athletic, il club inglese ha offerto al 29enne un contratto di sei mesi con l’opzione di proroga per un altro anno.è attualmente svincolato, dopo aver raggiunto un accordo con l’Inter per rescindere il suo contratto il mese scorso. L'articolo proviene da Calcio News 24.

