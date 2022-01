Diffidati Milan-Spezia, rossoneri a rischio squalifica in vista della Juventus (Di lunedì 17 gennaio 2022) Un solo giocatore si trova nell’elenco dei Diffidati prima di Milan-Spezia per quanto riguarda i rossoneri, dunque solo un calciatore è a rischio squalifica in vista della prossima partita contro la Juventus: massima allerta però, visto che si tratta di una pedina chiave come è Theo Hernandez. Pioli è già in emergenza e per lo scontro diretto con i bianconeri non può assolutamente permettersi di perdere punti per strada. Il terzino francese dovrà evitare di rimediare un cartellino giallo contro i liguri. PROGRAMMA e TELECRONISTI SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 17 gennaio 2022) Un solo giocatore si trova nell’elenco deiprima diper quanto riguarda i, dunque solo un calciatore è ainprossima partita contro la: massima allerta però, visto che si tratta di una pedina chiave come è Theo Hernandez. Pioli è già in emergenza e per lo scontro diretto con i bianconeri non può assolutamente permettersi di perdere punti per strada. Il terzino francese dovrà evitare di rimediare un cartellino giallo contro i liguri. PROGRAMMA e TELECRONISTI SportFace.

Advertising

ferrara889 : @_esegesi_ Io ho scoperto 2 giorni fa che per sapere gli squalificati/diffidati/infortunati delle avversarie dell'i… - GazzettadellaSp : Milan - Spezia: tante assenze nel Diavolo, tra le Aquile diffidati Maggiore e Manaj - infoitsport : Spezia, Thiago Motta: «Diffidati col Milan? Non penso alla Sampdoria» - Il_Permafrost : Allegri rischia i diffidati con il Milan alla prossima. Io diffido lui. @juventibus #jvtblive #JuveUdinese - AnsaLiguria : Spezia: Motta sfida il Milan e pensa alla Samp, turn over. A riposo Maggiore e Manaj che sono diffidati #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Diffidati Milan Spezia, Thiago Motta: 'Testa al Milan poi per la Samp c'è tempo' Abbiamo dei diffidati, è vero, ma il nostro pensiero a oggi deve essere solo per il Milan, una squadra costruita per lottare fino in fondo per lo Scudetto, poi da martedì avremo tempo per pensare ...

Roma - Cagliari 1 - 0: il neo - acquisto Sergio Oliveira lancia Mourinho ... diffidati ed ammoniti contro la formazione capitolina. Roma - Cagliari, le scelte di Mourinho e Mazzarri Reduce dai ko con Milan e Juventus, Mourinho si gioca subito la carta Sergio Oliveira , ...

DIFFIDATI MILAN-GENOA, GIOCATORI a RISCHIO squalifica in vista dei quarti Coppa Italia SPORTFACE.IT Spezia, Thiago Motta: “Testa al Milan poi per la Samp c’è tempo” In vista della sfida al Milan, il tecnico dello Spezia Thiago Motta ha parlato come di consueto in sala stampa: "Contro il Genoa abbiamo giocato con coraggio e ambizione, attaccandoli per tutto il pri ...

Diffidati Spezia: chi rischia di saltare la Sampdoria ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Diffidati Spezia: due giocatori a rischio squalifica contro la Sampdoria, gara valevole per la 23a giornata di Serie A Lo Spezia si appresta ad affronta ...

Abbiamo dei, è vero, ma il nostro pensiero a oggi deve essere solo per il, una squadra costruita per lottare fino in fondo per lo Scudetto, poi da martedì avremo tempo per pensare ......ed ammoniti contro la formazione capitolina. Roma - Cagliari, le scelte di Mourinho e Mazzarri Reduce dai ko cone Juventus, Mourinho si gioca subito la carta Sergio Oliveira , ...In vista della sfida al Milan, il tecnico dello Spezia Thiago Motta ha parlato come di consueto in sala stampa: "Contro il Genoa abbiamo giocato con coraggio e ambizione, attaccandoli per tutto il pri ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Diffidati Spezia: due giocatori a rischio squalifica contro la Sampdoria, gara valevole per la 23a giornata di Serie A Lo Spezia si appresta ad affronta ...