Corneliani | Giorgetti | modello che cerchiamo di replicare

(Di lunedì 17 gennaio 2022) "E' anche di più di quello che mi aspettavo: questa passione dei lavoratori, che sembrano proprio come una famiglia, come con una cosa propria, credo che sia la ricetta indispensabile per un futuro di ...

Agenzia ANSA

Così il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo, in visita allaa Mantova, dopo l'operazione di salvataggio dell'azienda con l'intervento dello Stato. "E' un modello che ......farla da padrone nella lunga lista seguita dai dieci esperti appena incaricati al Mise da.il coinvolgimento di Invitalia come partner di minoranza accanto ai privati (nei dossier,..."E' anche di più di quello che mi aspettavo: questa passione dei lavoratori, che sembrano proprio come una famiglia, come con una cosa propria, credo che sia la ricetta indispensabile per un futuro di ...Quasi settanta tavoli, che coinvolgono oltre 80 mila lavoratori. Si apre così il 2022 sul fronte delle crisi aziendali. Situazioni che in molti casi hanno ...