Charlene di Monaco, Alberto pronto a tutto per salvare il suo matrimonio (Di lunedì 17 gennaio 2022) Charlene di Monaco è ancora ricoverata in Svizzera e Alberto non si stacca da lei. Il Principe è pronto a tutto pur di salvare il suo matrimonio. Pare sia afflitto dai sensi di colpa per gli errori commessi in passato e per aver trascurato troppo sua moglie, motivo per cui l’ex nuotatrice avrebbe particolarmente sofferto. Charlene di Monaco, le sue condizioni di salute Lo scorso maggio Charlene di Monaco è stata colpita da una grave infezione a naso, gola e orecchie che le ha impedito per mesi, fino a novembre, di fare ritorno a Montecarlo. Durante quel lungo periodo ha subito tre interventi in anestesia totale e ha avuto un collasso che l’ha portata a un ricovero d’urgenza per controlli. Quando è ... Leggi su dilei (Di lunedì 17 gennaio 2022)diè ancora ricoverata in Svizzera enon si stacca da lei. Il Principe èpur diil suo. Pare sia afflitto dai sensi di colpa per gli errori commessi in passato e per aver trascurato troppo sua moglie, motivo per cui l’ex nuotatrice avrebbe particolarmente sofferto.di, le sue condizioni di salute Lo scorso maggiodiè stata colpita da una grave infezione a naso, gola e orecchie che le ha impedito per mesi, fino a novembre, di fare ritorno a Montecarlo. Durante quel lungo periodo ha subito tre interventi in anestesia totale e ha avuto un collasso che l’ha portata a un ricovero d’urgenza per controlli. Quando è ...

Advertising

RegalinoV : Charlène di Monaco, in attesa del lieto fine - zazoomblog : Charlene di Monaco arriva l’annuncio che si attendeva da tempo: manca davvero poco - #Charlene #Monaco #arriva #l’… - zazoomblog : Charlene di Monaco terribile rivelazione sui figli: tutti scioccati a corte - #Charlene #Monaco #terribile - infoitcultura : Charlene di Monaco, spunta il dossier segreto con il piano per sostituirla - infoitestero : Charlene di Monaco in clinica ancora per qualche mese: l’incontro con Alberto -