Capienza ridotta | arrivano importanti novità dal Governo in vista di febbraio

Il sottosegretario al Ministero della Salute, Andrea Costa, ha rilasciato delle importantissime dichiarazioni a La Politica nel Pallone su Gr Parlamento, in merito al ritorno negli stadi. Dichiarazioni che fanno ben sperare tutti gli appassionati di calcio e sicuramente danno un ben segnale anche alle casse delle società sportive, queste le sue parole: -Capienza per febbraio: "Dal 6 febbraio Capienza al 50%? L'obiettivo non può essere che quello di tornare in presenza al 100%, vorrebbe dire veramente che siamo arrivati a una fase endemica del virus e quindi a una convivenza. Io credo che ragionare alla ripresa del campionato a febbraio, considerato che mancano 20 giorni e con 500mila dosi al giorno, vuol dire avere circa 37 milioni di persone con la terza dose, quindi è ...

