Calciomercato | Eriksen torna in campo | firma ad un passo

(Di lunedì 17 gennaio 2022) L’ex centrocampista dell’Inter è vicino all’accordo con il club di Premier League Dopo il pareggio in casa dell’Atalanta, l’Interal lavoro in vista degli ottavi di Coppa Italia con… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Christian© LaPresseIl calciatore, senza contratto dopo la rescissione concordata con l'Inter lo scorso dicembre, è tornato ad allenarsi a pieno regime e rappresenta una ghiotta occasione sul ...sogna il Mondiale in Qatar Mentre in Italia non è consentito scendere in campo con un defibrillatore interno , le regole della Premier sono meno restrittive. Il vero obiettivo diè ...L'ex centrocampista dell'Inter è vicino all'accordo con il Brentford. Eriksen firmerebbe un contratto con il Brenford fino a giugno 2023 ...Dall'Inghilterra sono arrivate offerte per l'ex interista. Quella al momento più concreta è del Brentford: sei mesi con opzione per la prossima stagione ...