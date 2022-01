Brescia, molotov contro hub vaccinale: condannati due No vax (Di lunedì 17 gennaio 2022) e otto mesi Paolo Pluda e e a due anni e dieci mesi Nicola Zanardelli, i due no vax che lanciarono una molotov contro il centro vaccini di Brescia, alla vigilia di Pasqua. Il giudice ha mantenuto ai ... Leggi su leggo (Di lunedì 17 gennaio 2022) e otto mesi Paolo Pluda e e a due anni e dieci mesi Nicola Zanardelli, i due no vax che lanciarono unail centro vaccini di, alla vigilia di Pasqua. Il giudice ha mantenuto ai ...

