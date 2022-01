Bologna-Napoli 0-2 | doppio Lozano ed è sprint nella corsa Champions

Advertising

RepSscNapoli : In stazione c'è Zielinski, il polacco raggiunge da solo la squadra a Bologna - SkySport : ?? BOLOGNA-NAPOLI 0-2 Risultato finale ? ? #Lozano (20') ? #Lozano (47') ? ? - CalcioPillole : Il Napoli vince 0-2 contro il Bologna grazie alla doppietta di #Lozano. Lo Spezia sbanca San Siro al 96' per 1-2.… - CorSport : Doppietta di #Lozano : il #Napoli vince a #Bologna ?? - sudreporter : #Lozano è tornato, doppietta e #BolognaNapoli 0-2. Partita dominata e #Osimhen ritrova il campo. La testa della cla… -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna Napoli

Piomba invece a - 4 della vetta il,che passa 0 - 2 a. Lozano mattatore con una grande doppietta (20' e 47'). Palo Ruiz,legno anche per SvanbergDopo l'1 - 0 alla Sampdoria, ilvince 2 - 0 al Dall'Ara e condanna ilalla terza sconfitta interna consecutiva, come non accadeva dal marzo 2017 con Donadoni in panchina . La doppietta del ritrovato Lozano permette a ...@LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI Termina questa 22esima giornata di Serie A con i due posticipi delle 18.30, Milan-Spezia e Napoli-Bologna. la prima sfida si ...Meret 6: poche parate, nessun pensiero. Col passare dei minuti il Bologna guadagna coraggio, senza impensierirlo mai sul serio. Di Lorenzo 6: il Bologna non spinge molto dalla sua parte per cui può ...