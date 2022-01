Bambino di 11 anni accoltella un bidello a scuola (Di lunedì 17 gennaio 2022) L’Aquila – Un collaboratore scolastico è stato accoltellato, questa mattina, a Sulmona (L’Aquila), da un Bambino di 11 anni. “Stavo accompagnando il ragazzo in palestra perché mi ha detto che doveva riprendere la giacca della professoressa – racconta la vittima al sito web ‘Il Germe’ – quando mi sono sentito pungere su un fianco. Subito dopo ho notato la maglia sporca di sangue e ho realizzato di essere stato accoltellato. Non riesco a spiegarmi il perché di questo gesto”. La ferita è di lieve entità. Il Bambino, cui è stato sequestrato il coltello, è stato identificato dalla polizia che si sta occupando del caso. Il fatto è successo nella scuola media Capograssi. (fonte Adnkronos) Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 17 gennaio 2022) L’Aquila – Un collaboratore scolastico è statoto, questa mattina, a Sulmona (L’Aquila), da undi 11. “Stavo accompagnando il ragazzo in palestra perché mi ha detto che doveva riprendere la giacca della professoressa – racconta la vittima al sito web ‘Il Germe’ – quando mi sono sentito pungere su un fianco. Subito dopo ho notato la maglia sporca di sangue e ho realizzato di essere statoto. Non riesco a spiegarmi il perché di questo gesto”. La ferita è di lieve entità. Il, cui è stato sequestrato il coltello, è stato identificato dalla polizia che si sta occupando del caso. Il fatto è successo nellamedia Capograssi. (fonte Adnkronos)

