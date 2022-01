Arisa | finita la love story con Vito Coppola | «Non è andata Passerà come passa l’influenza»

(Di lunedì 17 gennaio 2022) E’ giunta la capolinea la storia d’amore tra. I due, conosciutisi a Ballando con le Stelle, dove lui era l’insegnante di danza e lei l’allieva, l’intesa èoltre la semplice collaborazione lavorativa. Quando, infatti, si sono spente le luci di Ballando, in molti si sono chiesti cosa stesse succednedo. Ora, a fornire una risposta è stata proprio. Su Instagram, in risposta alla domanda di un follower sulla situazione con, la cantante ha risposto: «Ci abbiamo provato, non è. Per favore non chiedetegli più nulla di me».ha aggiuto: «Gli voglio bene. Mi sento ancora molto legata a lui ma. L’amore romantico è ...

a Verissimo : " Quando il cuore batte a vuoto mi dedico ad altro ", che sin da subito ha dimostrato di non voler entrare nell'argomento, viene subito raggiunta da una nuova domanda della ...... 'Quando finisce qualcosa taglio i capelli , anche in amore quando sento che una relazione èmi raso a zero' , e sul suo lookha lavorato tantissimo, fino a scatenare le attenzioni di ...Lacrime in tv per Arisa. L'artista si è commossa durante l'intervista a Citofonare Rai 2 quando ha menzionato la recente esperienza a Ballando con le Stelle. Dietro le quinte Rosalba Pippa ha vissuto ...«Ci abbiamo provato, non è andata». Con queste parole Arisa mette la parola fine alla sua storia con Vito Coppola. I due si sono conosciuti a Ballando con le Stelle il talent ...