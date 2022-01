Amici 21, imprevisto in diretta per LDA: è accaduto proprio mentre cantava davanti a Fiorella Mannoia (Di lunedì 17 gennaio 2022) Piccolo incidente per LDA nel corso della sua esibizione di ieri: il cantante è stato protagonista di un imprevisto che non è sfuggito. Non è stata di certo una puntata noiosa quella di Amici 21 ieri: i momenti di adrenalina non sono affatto mancati in studio né per il pubblico della domenica pomeriggio di Canale L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 17 gennaio 2022) Piccolo incidente per LDA nel corso della sua esibizione di ieri: il cantante è stato protagonista di unche non è sfuggito. Non è stata di certo una puntata noiosa quella di21 ieri: i momenti di adrenalina non sono affatto mancati in studio né per il pubblico della domenica pomeriggio di Canale L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

startzai : RT @edufiorivan: L'#innovazione non è solo #tecnologia, ma il modo che abbiamo di interfacciarci con il nuovo. Così i nostri #ragazzi, spet… - edufiorivan : L'#innovazione non è solo #tecnologia, ma il modo che abbiamo di interfacciarci con il nuovo. Così i nostri… - MarinoVenegoni : @Ilenia11668634 Meglio che si guardano tra i loro più vicini collaboratori ed amici noi non sapevamo dove e quando… -