Volley femminile, Serie A1: Conegliano liquida Roma, Egonu e compagne capoliste solitarie (Di domenica 16 gennaio 2022) Conegliano ha sconfitto Roma (25-16; 25-21; 25-17) nel posticipo della 15ma giornata della Serie A1 di Volley femminile. Le Campionesse d’Italia si sono imposte autorevolmente di fronte al proprio pubblico del PalaVerde di Treviso contro il fanalino di coda del campionato. La corazzata veneta, reduce dalla conquista della Coppa Italia, si conferma al comando della classifica generale con tre punti di vantaggio su Novara e Monza a parità di incontri disputati. Volley femminile, Serie A1: Busto Arsizio e Scandicci vincenti, -2 dalle capoliste. Pietrini e Mingardi di lusso La regista Joanna Wolosz ha mandato in doppia cifra tutte le attaccanti: 14 punti per la schiacciatrice Loveth Omoruyi, 13 marcature per l’opposto Paola ... Leggi su oasport (Di domenica 16 gennaio 2022)ha sconfitto(25-16; 25-21; 25-17) nel posticipo della 15ma giornata dellaA1 di. Le Campionesse d’Italia si sono imposte autorevolmente di fronte al proprio pubblico del PalaVerde di Treviso contro il fanalino di coda del campionato. La corazzata veneta, reduce dalla conquista della Coppa Italia, si conferma al comando della classifica generale con tre punti di vantaggio su Novara e Monza a parità di incontri disputati.A1: Busto Arsizio e Scandicci vincenti, -2 dalle. Pietrini e Mingardi di lusso La regista Joanna Wolosz ha mandato in doppia cifra tutte le attaccanti: 14 punti per la schiacciatrice Loveth Omoruyi, 13 marcature per l’opposto Paola ...

Advertising

zazoomblog : LIVE – Conegliano-Roma 3-0 (25-16 25-21 25-17): Serie A1 Femminile 2021-2022 volley in DIRETTA - #Conegliano-Roma… - quotidianopiem : Volley, SerieA1 femminile: Cuneo vince 3-2 contro Trento in rimonta - sportface2016 : #Volley, #SerieA1Femminile 2021/2022: #Conegliano batte #Roma in tre set e torna leader in solitaria - La_Prealpina : Farfalle superano Vallefoglia - zazoomblog : LIVE – Conegliano-Roma 12-12: Serie A1 Femminile 2021-2022 volley in DIRETTA - #Conegliano-Roma #12-12: #Serie -